Vedat Bilgin, seçim sonucunu tek kelimelik mesajla ifade etti: Elhamdülillah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını yayınladığı mesajla kutladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı tamamlandı.

Seçmenden büyük bir destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Twitter'dan yayınlanan tek kelimelik mesajı yoğun ilgi gördü.

Mesajında sadece "Elhamdülillah" yazan Bakan Bilgin, böylece bugüne kadar yapılan çalışmaların neticesinin alındığını belirtiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17. zaferine ulaştı

Seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17. zaferine ulaşmış oldu.