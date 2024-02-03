Vedat Işıkhan, emeklilerin maaş farkı ödeme tarihini açıkladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık fark tutarlarının 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini belirtti.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarları ödenmeye başlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre; SSK’lı emekliler maaş farklarını 6 Şubat’ta (Salı), Bağkurlu emekliler ise maaş farklarını 7 Şubat’ta (Çarşamba) alacak.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Emeklilere yapılan zam oranları ile ilgili düzenlemenin yayınlanması ile birlikte de emeklilerin aylık farklarını alacağı tarih açıklandı.

Ödemeler PTT ve bankalardan alınabilecek

Emekliler, fark ödemelerini gelir ya da aylık aldığı banka ve PTT şubelerinden tahsil edebilecekler.

"Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olsun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın mesajı şöyle: