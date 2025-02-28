Vedat Işıkhan: İşsizlik oranımız, son 21 aydır tek hanede

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının, son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, ocak ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İşsizlik oranımız, son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. İşsiz sayısı, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP (Orta Vadeli Program) hedeflerimiz doğrultusunda, işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

"İSTİHDAM 501 BİN KİŞİ ARTTI"

İstihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İş gücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

"GENÇLERE İSTİHDAM SAĞLAYAN PROGRAM ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

Gençlerin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programların etkisinin görülmeye devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İLGİLİ HABER SON DAKİKA! Ocak 2025 işsizlik rakamları belli oldu