Vedat Işıkhan: Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde ortak bir noktada buluşacağız

Haber Merkezi

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten teklifler geldiğini, şimdilik değerlendirme sürecinde olduklarını belirterek, “İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız.” ifadelerini kullandı.

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İŞTE TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’İN TALEPLERİ

Görüşmeler çerçevesinde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları, ortak zam talebini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunarak görüşmeleri başlatmıştı.

İLK 6 AYDA YÜZDE 50 ARTIŞ TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, teklifte günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere yılın ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönem için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı konulması talebinde bulunmuştu.

TÜHİS MALİYET ANALİZİ YAPIYOR

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ise talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS’in, ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

“DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEYİZ”

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: