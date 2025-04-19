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AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda sendikalaşma oranının yüzde 75,2'ye yükseldiğini açıkladı.

Memur-Sen tarafından 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacının katılımıyla Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi düzenlendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, dünyada sosyal adaletin düzeyi ve dijitalleşmenin emeğin karşısındaki etkisine vurgu yapıldı.

"SENDİKALI KAMU PERSONEL SAYISI 2,3 MİLYONA YÜKSELDİ"

Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için çok mücadele ettiklerini söyleyen Işıkhan, sendikalı kamu personel sayısının 2002'de 650 bin iken bugün 2,3 milyona yükseldiğini açıkladı.

"KAMUDA SENDİKALAŞMA ORANI BUGÜN YÜZDE 75,2'YE YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Işıkhan, "Emeği ve sosyal adaleti merkeze alan her üretimin, her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Kamuda sendikalaşma oranı 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda. Çalışanlarımızın ve sendikaların güçlenmesi için önemli çalışmalar yaptık. Ayrıca memurlarımıza toplu sözleşme hakkını anayasal güvence altına aldık; mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık.

1 MAYIS'A VURGU

Türkiye'nin çalışma hayatına ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı raporlar dikkate alındığını ifade eden Işıkhan, "Bunları doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyorum. 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden bir ülkeyi çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında saymak haksızlıktır." dedi.