Vladimir Putin'in doğalgaz ödeme kararı sonrası, ruble değerlendi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz ödemelerine ilişkin kararnamesinin ardından ruble dolar karşısında 100 seviyesini aştı, son olarak 99.90 seviyesinde işlem gördü.

ABD'nin geçen ay Gazprombank'ı Rusya yaptırımları kapsamına almasından sonra Putin dün aldığı kararla Rusya'dan doğalgaz satın alan ülkelerin paralarını Gazprombank'ta rubleye çevirme olanağını kaldırdı.

TÜRKİYE'NİN NASIL ETKİLENECEĞİ GÜNDEME GELDİ

Tükettiği boru gazının yarısını Rusya'dan temin eden Türkiye, ABD yaptırımlarının Rusya arasındaki yoğun enerji ticaretini nasıl etkileyeceğini değerlendirirken, muafiyet tanınması için ABD ile görüşmeler yürütüyor.