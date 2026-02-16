Vodafone'un Red Konsol çözümü, Pluxee'nin dijital müşteri deneyimini zirveye taşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Red Konsol, kullanıcılara geniş bir işlem yelpazesi sunarak dijital yönetimi kolaylaştırıyor.

Yetkililer Red Konsol sayesinde Pluxee'nin deneyimini daha çevik bir yapıda geliştirdiğini belirtiyor.

Vodafone Business’ın online self-servis yönetim platformu Red Konsol’u kullanan Pluxee, hem operasyon süreçlerini daha verimli hale getirdi hem de dijital işlemlerde daha hızlı ve güvenli dijital yönetim yapısına sahip oldu.

Red Konsol’un kullanıcılarına sunucu yönetiminden siber güvenlik çözümlerine, mobil ve fiber internet hatlarından kapasite artırımına kadar birçok işlemi hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapma fırsatı verdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Red Konsol ile Pluxee, tüm ekosistemine sunduğu deneyimi daha çevik bir yapıda geliştiriyor.” dedi.

GENİŞ EKOSİSTEME SAHİP

1,5 milyon çalışan, 30 binden fazla kurum ve 170 binden fazla üye iş yerinden oluşan geniş ekosistemi ile çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına yön veren Pluxee, Vodafone Business’ın işletmelere ücretsiz olarak sunduğu Red Konsol ile hem operasyonel süreçlerinde verimlilik kazanımları elde etti hem de daha hızlı ve güvenli bir yönetim deneyimine sahip oldu.

Yan haklar alanında kurumların stratejik iş ortağı olan ve Türkiye’de sektörün en geniş üye ağına sahip markası Pluxee, ödeme sistemleri, teknoloji altyapısı ve operasyon yönetiminde yüksek standartları kesintisiz şekilde sürdürebilmek için Red Konsol platformundan yararlanıyor.

SÜREÇLER DİJİTAL TAMAMLANIYOR

Vodafone Business’ın online self-servis yönetim platformu Red Konsol, Pluxee’nin, Vodafone Türkiye’den aldığı tüm teknoloji ekosistemini tek ekrandan yönetmesini sağlıyor. Sunucu yönetiminden siber güvenlik çözümlerine, mobil ve fiber internet hatlarından kapasite artırımına, erişim kontrolünden servis aktivasyonları ve devre takibine kadar birçok sürecini dijital olarak tamamlıyor.

Red Konsol’un sağladığı 7/24 erişilebilirlik, dijital destek ve güvenli altyapı, fatura görüntüleme, paket tanımlama, kullanım takibi ve detaylı raporlama gibi fonksiyonlar sayesinde Pluxee, geçmiş ve güncel operasyonlarını daha şeffaf ve ölçülebilir bir biçimde yönetebiliyor. Vodafone Business imzalı çözümlerle Pluxee, çalışan deneyimi alanındaki liderliğini güçlü teknoloji altyapısıyla daha da güçlendiriyor ve tüm paydaşları için sunduğu hızlı, güvenli ve verimli dijital deneyimi daha da zenginleştiriyor.

KURUMLARA, HIZ VE ESNEKLİK KAZANDIRIYOR

Tüm işletmelerin ücretsiz olarak kullanabildiği Red Konsol’un sunduğu kesintisiz dijital destek, anında servis aktivasyonu, hızlı ek paket satın alma ve kapsamlı erişim kontrolü yetenekleri, işletmelerin operasyonel yükünü önemli ölçüde azaltırken karar alma süreçlerine de çeviklik ve hız kazandırıyor. Self servis hizmet alan kullanıcılar, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan 7/24 işlemlerini gerçekleştirebiliyor, sorularına anında cevap bulabiliyor. Ayrıca fatura bilgileri gibi finansal başlıkları anında görüntüleyip aldıkları tüm servisler hakkında raporlara ulaşabiliyor.

“RED KONSOL İLE PLUXEE, EKOSİSTEMİNE SUNDUĞU DENEYİMİ ÇEVİK BİR YAPIDA GELİŞTİRİYOR”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Vodafone Business olarak iş ortaklarımızın operasyonel verimliliğini artıran, günlük iş akışlarını sadeleştiren ve kritik süreçlerde hız kazandıran çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğumuz Red Konsol, sağladığı birçok faydanın yanı sıra Vodafone Business tarafından geliştirilen yeni çözümlere çok daha kolay ulaşabiliyor. Dijital müşteri deneyimini yeni bir boyuta taşıdığımız Red Konsol; Pluxee’nin tek ekrandan yönetim, anlık görünürlük ve 7/24 dijital destek gibi avantajlarla ekiplerinin iş süreçlerini kolaylaştırdı, tüm ekosistemine sunduğu deneyimi daha çevik bir yapıda geliştirme fırsatına sahip oldu. Ayrıca Pluxee, Vodafone Business bünyesinde oluşturduğumuz 'Customer Advisory Board'platformunun gelişimine, katılımcısı olarak geri bildirimleriyle de destek veriyor.

"RED KONSOL, ARTAN OPERASYONEL İHTİYAÇLARIMIZI SAĞLIKLI ŞEKİLDE YÖNETMEMİZİ DESTEKLİYOR"

Pluxee Bilgi Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman Başbuğoğlu ise iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

Pluxee olarak Türkiye’de her gün 1,5 milyon çalışanın hayatına dokunuyor; geniş üye iş yeri ağımız ve yüksek işlem hacmimizle çalışan deneyimi alanında sektöre yön veriyoruz. Ipsos’un 2025 Marka & Müşteri Deneyimi Araştırması’na göre sektörümüzde çalışanlar tarafından en çok tavsiye edilen marka olmamızın arkasında, çalışanı merkeze alan güçlü bir vizyon, uzun vadeli bir iş stratejisi ve tüm bunları mümkün kılan teknolojik bir altyapı bulunuyor.



‘Çalışanı Mutlu Eden Dünya’ misyonumuz doğrultusunda teknoloji altyapımızı sürekli geliştiriyor, operasyonlarımızı daha akıllı, çevik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüyoruz. Vodafone Business ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında faydalandığımız Red Konsol dijital altyapımızın tek ekrandan güvenli ve şeffaf biçimde yönetilmesine imkân tanıyarak artan operasyonel ihtiyaçlarımızı sağlıklı şekilde yönetmemizi destekliyor.

"RED KONSOL, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ÖLÇÜLEBİLİR BİR FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Red Konsol; mobil ve fiber internet çözümlerinden sunucu yönetimine, siber güvenlik hizmetlerinden fatura ve talep yönetimine kadar tüm süreçlerin tek ekrandan kontrol edilmesini sağlayarak kurumlara hız, esneklik ve tam görünürlük kazandırıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde IT desteği veya çağrı merkezi ihtiyacını azaltarak self-servis gücüyle işletmelerin verimliliğini artırıyor.

Platform, fatura aşımı gibi beklenmeyen maliyet risklerini önceden öngörebilme yeteneği, devre hatlarının anlık takibini sağlayan altyapısı, siber güvenlik raporlamaları ve performans analizleri sayesinde şirketlerin operasyonlarını sürekli optimize etmelerine imkân veren yüksek bir şeffaflık sağlıyor. Kısacası Red Konsol, dijital dönüşümü soyut bir söylem olmaktan çıkararak işletmeler için doğrudan, ölçülebilir bir faydaya dönüştürüyor.