Yandex Türkiye'nin 2025 Yılı: Arama yüzde 75 arttı, 43,8 milyar kilometre yol katedildi

Yandex Maps'te ise kullanıcı sayısı yüzde 43,6 artışla 5,6 milyona çıktı ve uygulama sayesinde 43,8 milyar kilometre yol katedildi. Bu yıl toplam 10 milyon yolculuğa aracılık eden Yandex Go da 4 yeni şehirde hizmete başladı.

İşte Yandex Türkiye'nin 2025 yılındaki başarılarını ortaya koyan rakamlar...

İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2025-Yandex Türkiye bugün, temel hizmetlerinde yapay zekâ odaklı büyümesini gözler önüne seren 2025 yılı performans sonuçlarını açıkladı ve 2026 yılına yönelik stratejik vizyonunu paylaştı.

ARAMA VE YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA REKOR BÜYÜME

Yandex Arama, Türkiye'de özellikle ülkemizdeki kullanıcılar için geliştirilen yapay zekâ arama aracı Yazeka sayesinde güçlü bir ivme kazandı.

Bu araç, Yandex Arama'yı kullanan kişilerin günlük rutinine başarıyla entegre oldu ve hem kullanıcı sayısında hem de arama sorgularında yıllık bazda yüzde 75 artış sağladı. Yazeka ile etkileşim de önemli ölçüde arttı; günlük yanıtlanan sorgu sayısı 2,5 katına çıkarken, haftada en az üç kez Yazeka'yı kullanan aktif kullanıcıların oranı iki katına çıktı.

1 Aralık'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında ise kullanıcı sayısı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine çıkarak dikkat çekici bir şekilde yükseldi.

HARİTALAR VE NAVİGASYON: DAHA YÜKSEK HASSASİYET VE KAPSAM

2025 yılında Yandex Maps ve Navigasyon hem kullanıcı kitlesini hem de işlevselliğini önemli ölçüde genişletti. Eylül ayı itibarıyla bu servisleri kullananların sayısı yıllık bazda yüzde 43,6 artış kaydederek ayda 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı.

Türkiye'de sürücülere yönelik ilk HD haritanın kullanıma sunulması önemli bir yenilik oldu. Öncelikle İstanbul'da devreye alınan bu harita; şerit çizgileri, yaya geçitleri, park alanları ve trafik adaları gibi detayları şerit seviyesinde göstererek sürücülerin karmaşık kavşaklarda çok daha güvenli bir şekilde sürüş yapmalarını sağlıyor.

Kullanıcıların kolayca yön bulabilmesi için canlı 3D simgesel yapıların eklendiği servis birçok yeni özellikle de geliştirildi.

Artık lojistik sektöründe çalışanlar için kamyon navigasyonu, İstanbul Havalimanı gibi mekânlarda kapalı alan haritaları ve iç navigasyon, elektrikli araç şarj istasyonlarının konumları ve gerçek zamanlı hava durumu bilgileri de sunuluyor.

Kullanıcı etkileşimi de yıl boyunca yüksek seviyede kaldı.

1 Ocak-14 Kasım tarihleri arasında sürücüler Yandex navigasyon araçlarıyla toplam 43,8 milyar kilometre yol yaptı; bu mesafe, dünyanın etrafını 1 milyon kez dolaşmakla ya da aya yaklaşık 114 bin kez, güneşe ise 292 kez gidip gelmekle eş değer. İşletmelerin yerel görünürlüğü de arttı; Yandex Maps'te listelenen işletme sayısı, 2024 yılına kıyasla yüzde 162,2 artış gösterdi.

DÖRT ŞEHİRDE DAHA TAKSİ ÇAĞIRMA VE ARTAN KONFOR

Yandex Go, 2025 yılında İzmir, Ankara, Mersin ve Adana olmak üzere dört yeni şehirde daha hizmet vermeye başladı. Platform, ayrıca hizmet verdiği tüm şehirlerde toplamda 10 milyondan fazla yolculuğa aracılık etti. Bunun yanı sıra servis, teslimat hizmeti ve “T” adını taşıyan yeni mobilite özelliğiyle sadece yolculuk çağırma uygulaması olmanın ötesine geçerek süper uygulamaya dönüşmeye başladı.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, toplu taşıma güzergâhları ve saatleriyle ilgili bilgilere kolayca ulaşabiliyor ve seyahat planlarını çok daha rahat bir şekilde yapabiliyor.

YANDEX GO'NUN TEMEL GÖSTERGELERİ:

-Ortalama varış süresi: 3 dakika

-Nakit kullanılmayan yolculuklar: Yüzde 50'nin üzerinde

-Platformun hizmet verdiği bölgede tüm lisanslı sürücülerin yüzde 90'ını oluşturan 18 binden fazla lisanslı taksi şoförü sisteme dahil edildi.

REKLAMCILIKLA İŞ DÜNYASI İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ BÜYÜME

Yandex Ads, Türkiye'deki işletmelere veri odaklı araçlar ve gelişmiş hedefleme ile optimizasyon seçenekleri sunarak destek oldu. Bu sayede reklamverenlerin yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 29 artarken, e-ticaret büyümesini hızlandırmak için geliştirilen Yandex Ads Space platformunda 3,8 katlık artış kaydedildi.

Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı ağırlık kazandı; Eylül 2025 itibarıyla reklamverenlerin amiral gemisi servisi olan Yandex Direct'teki tüm bütçelerin yüzde 82'si yapay zekâ tabanlı teknolojilerle yönetiliyor.

Yeni reklam formatları ve gelişmiş hedefleme seçenekleri sayesinde işletmeler, arama ve navigasyon servislerinde satın almaya yatkın kitlelere ulaşabiliyor; böylece hem marka bilinirliklerini hem de iş sonuçlarını artırabiliyorlar.

2026 YILINDA STRATEJİK ÖNCELİKLER

Yandex Türkiye, 2026'da yapay zekâ entegrasyonunu daha da derinleştirmeyi, hizmetlerini genişletmeyi ve yerel iş birliklerini güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda öne çıkan başlıca adımlar şunlar:

-Yeni nesil, en güncel yapay zekâ trendlerini entegre eden bir uygulamanın hayata geçirilmesi

-Daha kişiselleştirilmiş ve proaktif kullanıcı deneyimleri için tüm hizmetlerde yapay zekâ entegrasyonu

-Yandex Go'nun yeni şehirlere açılması ve sürücüler ile yolcular için geliştirilmiş araçlar -Reklamcılıkta marka bilinirliği ve performans odaklı yeni çözümler

-Günlük yolcular ve ticari filolar için Maps ve Navigasyon özelliklerinin genişletilmesi

Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy yaptığı açıklamada, “2025 bizim için atılım yılı oldu. Ama daha yeni başlıyoruz. 2026'da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye'nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz.” dedi.