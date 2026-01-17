Yapay zeka kullanımı 'yalnızlık ve bağımlılık riskini' artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka insanları tembelliği sevk ederken şimdi de yalnızlaştırdığı öğrenildi.

Yapay zeka uygulamalarının bilgi edinme aracı olmaktan çıkarak insanların vakit geçirdiği birer "dijital figür" haline gelmesi, psikolojik riskleri doğuruyor.

GERÇEK DOSTLUKLARIN YERİNİ ALDI

Uzmanlara göre, insan yaşamını kolaylaştıran devrimsel bir gelişme olan yapay zeka, gerçek dostlukların yerini almaya başladı ve toplumsal bağları zayıflattı.

"İNSANIN BOŞLUĞUNU DOLDURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Doç. Dr. Ali Erdoğan, insanın yaradılışı gereği göz teması, gülümseme ve karşılıklı etkileşime ihtiyaç duyduğunu ancak tamamen mekanik ve komut odaklı çalışan yapay zekanın bu boşluğu doldurmasının mümkün olmadığını kaydetti.

SOKAK OYUNLARINDAN TABLET ÇOCUKLUĞUNA

Sokak oyunlarından "tablet çocukluğuna" evrilen sürecin yapay zekayla birlikte yetişkinleri de içine alan bir izolasyona dönüştüğünü belirten Erdoğan, "Davranışsal bağımlılıklar son dönemde hızla artıyor. Bu süreç dijital oyunlarla başladı, sosyal medyayla devam etti ve en son yapay zeka eklendi. Artık yapay zeka bağımlılığı, psikiyatride tanımlanmış bir hastalık olma adayı." diye konuştu.

ÇÖZÜM: KISITLAMA KOYMAK

Bağımlılıktan korunmanın yolu, gerçek etkileşim ve ölçülü kullanım. Ali Erdoğan, teknolojik avantajların dışlanmaması gerektiğini ancak dijital dünyadan kopup gerçekliğe dönmenin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Bu bağımlılıktan korunma yollarının olduğunu ifade eden Erdoğan, şu önerilerde bulundu: