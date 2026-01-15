Yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TÜSİAD'ın olağan Genel Kurul toplantısı, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, düzenlenen Genel Kurul’da 2026-2027 dönemi için yeni başkan seçildi.

TÜSİAD'ın olağan Genel Kurul toplantısı eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, görevini, 124. doğum yıld önümü nedeniyle Nazım Hikmet’in “Davet” adlı şiirinden dizeler okuyarak devretti.

Turan konuşmasında, "Ben bugün görevi bırakıyorum ama bu daveti, bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz. Çünkü bu memleket bizim." dedi.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, üniversite yıllarında DİMES bünyesinde çalışmaya başladı ve şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevler üstlendi.

Eğitimine aynı dönemde devam eden Diren, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

1999 yılında ABD’de University of Hartford’tan pazarlama alanında yüksek lisans diploması alan Diren, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı’nı tamamladı.

Kariyerini Diren Holding bünyesinde sürdüren Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı holding çatısı altında Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlendi.

Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.