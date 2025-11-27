Yeniden değerleme oranına göre ehliyet ve pasaport harçları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Yeniden değerleme oranı ile birlikte yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, yemek kartı, silah taşıma ruhsatı, ulaşım ücreti istisnası, araç gider sınırları, yurt dışı çıkış harcı, kira gelir istisnası, emlak vergisi (oranın yarısı kadar), gayrimenkul satış vergisi ve beyan sınırı, gelir vergisi tarifesindeki dilimler, veraset-intikal vergisi, otoyol-köprü geçiş ücretleri gibi pek çok kalemde artışlar bekleniyor.

Vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

Değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kanuna göre Cumhurbaşkanı'nın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

PASAPORT HARÇLARI

6 aylık: 2 bin 956 TL

1 yıllık: 4 bin 296 TL

2 yıllık: 7 bin 65 TL

3 yıllık: 10 bin 65 TL

3 yıldan uzun süreli: 14 bin 146 TL

EHLİYET HARÇLARI

A Sınıfı: 2 bin 360 TL

B Sınıfı: 7 bin 122 TL

YENİ YILDA VERGİ VE HARÇLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA BELİRLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.