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Yumruğun olumsuz etkisi Borsa'da hissedildi! 4 büyük takımın hisseleri düştü

Yumruğun olumsuz etkisi Borsa'da hissedildi! 4 büyük takımın hisseleri düştü Dün akşam, hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırı, sadece spor dünyasına değil dört büyüklerin Borsa'daki hisselerine de olumsuz yansıdı.