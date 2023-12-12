Yumruğun olumsuz etkisi Borsa'da hissedildi! 4 büyük takımın hisseleri düştü

Spor karşılaşmasında bir takımın başkanının karşılaşmayı yöneten hakeme attığı yumruğun yankıları farklı alanlarda da sürüyor.
Dün Süper Lig’de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmasının yankıları, kendisini finans dünyasında da gösterdi.
Borsa'da işlem gören 4 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri, dün akşam hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırının etkisiyle güne düşüşle başladı.
En fazla Fenerbahçe'nin hisseleri düştü
Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puandan başladı. Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puandan açılırken, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puandan ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 puandan başladı.
Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısı
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti.
Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler’e yumruk attı.
Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı.
Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı.
Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.
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