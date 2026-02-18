Yunanistan bu kez de işkembe çorbasına gözünü dikti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baklava, cacık, döner, yoğurt derken şimdi de işkembe çorbası...

Yunanistan, bu kez de Türk lezzetlerinden işkembe çorbasını sahiplenen bir adım attı.

Yunan aşçılar, Türkiye'de sevilen ve "doğal antibiyotik"olarak da anılan işkembe çorbasının kendilerine ait olduğunu savundu.

Yunan basınına göre "Patsas" diye adlandırılan işkembe çorbasını "Yunan" olarak tescilletmek için Selanik'te bir adım atıldı.

SÜREÇ İKİ YIL ÖNCE BAŞLADI

Yunanlılara göre süreç, sessiz sedasız 2 yıl önce başladı. Şubat 2024'te detaylı bir dosya hazırlayan Yunanistan, "İşkembe çorbası bizim" diyerek tescilini talep etti.

Yunan Kültür Bakanlığı, işkembe çorbasını Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İlişkiler Dairesi'ne sunuldu.

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın son onayından sonra dosya UNESCO'ya iletilecek.

Bugünlerde Yunanistan basınında gündeme gelen başvuru, Türkiye'den de yakından takip ediliyor.

İŞKEMBENİN ANADOLU'DAKİ GEÇMİŞİ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR

İşkembe çorbasının Anadolu'daki geçmişi, çok eski döneme uzanıyor.

Evliya Çelebi'nin, Seyahatname'sinde İstanbul'da çarşı hayatını anlatırken işkembeci ve paçacı esnafından da söz ettiği biliniyor.

Osmanlı mutfağı üzerine yapılan akademik çalışmalarda da sakatat tüketiminin, saray mutfağından halk mutfağına kadar geniş bir yelpazede yer aldığını kanıtlıyor.

Bu kayıtlar, işkembe geleneğinin en az 17. yüzyılda Osmanlı şehir yaşamında yer edindiğini gösteriyor.

"İŞKEMBE, DOMİNANT KÜLTÜR OLARAK TÜRKLERE AİT"

Gastronom Recep İncecik, konu hakkında Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "İşkembeye sahip çıkmaları güzel bir şey ama dominant kültür olarak bize ait ve işkembeyi asla Yunanlılar alamaz." dedi ve Osmanlı döneminde işkembenin gayrimüslimler tarafından yapıldığını aktardı.