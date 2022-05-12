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    Yusufeli Barajı’nda su tutma hazırlıkları sürüyor

    Artvin’de yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın su tutma işleminin başlaması için hazırlıklar son hız devam ediyor.
    • 12.05.2022 - 09:59
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    Yusufeli Barajı’nda su tutma hazırlıkları sürüyor

    Türkiye, Artvin'de su kaynağı ve enerji için önemli bir projeyi imza attı. Yusufeli barajı tüm heybeti ile bölgenin kaderini değiştirmek için adım adım yükseliyor.

    Dünyanın üçüncü büyük barajı

    Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye’nin 275 metrelik gövde yüksekliği ile en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak.

    Çalışmalar devam ediyor

    Gövde betonu döküm çalışmaları tamamlanan barajda elektromekanik, hidromekanik imalatlar, enerji yapıları ve mansap düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

    Tamamlandığında yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaat enerji üretecek

    Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.

    Yusufeli Barajı’nda su tutma hazırlıkları sürüyor #1

    2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmi

    Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

    İHA'nın haberine göre, baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

    Yusufeli Barajı’nda su tutma hazırlıkları sürüyor #2

    Yusufeli Barajı’nda su tutma hazırlıkları sürüyor #3


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