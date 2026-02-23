ZF yağlar ve yağ değişim kitleri ile elektrikli, hibrit ve konvansiyonel araçların kullanım ömrü uzuyor

Özel uygulamalara göre uyarlanabilen yağ değişim kitleri, daha verimli çalışmaya olanak tanıyor.

ZF Aftermarket, şanzıman yağını, yağ değişimi için gerekli olan yağ miktarını ve yedek parçaları içeren modele özel kitler halinde sunuyor.

Bir araçtaki tüm bileşenler gibi, şanzıman yağı da doğal yaşlanma ve aşınmaya maruz kalıyor. ZF Aftermarket’in şanzıman uzmanları, araçtaki yük durumuna ve üreticinin otomatik şanzımanlar için önerilerine bağlı olarak, aşınmaya bağlı hasar veya arızaları önlemek için düzenli yağ değişimi yapılmasını tavsiye ediyor. ZF; bağımsız atölyeleri modele özgü kitler, teknik veriler ve eğitimler ile destekliyor. Böylece yağ değişimlerinin verimli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Düzenli bakım, araç bileşenlerini hasarlardan koruyarak pahalı onarımların oluşmasının önüne geçmeye yardımcı bir yöntem. Otomotiv uzmanları için düzenli bakım yeni bir durum olmamakla birlikte; otomatik, çift kavramalı ve CVT şanzımanlarda yeterince yaygın olarak yapılmıyor.

Şanzıman yağı, bir yağlayıcıdan fazlası olup; soğutmadan kirlenmeye karşı korumaya, kontrol komutlarının iletimine kadar birçok görevi yerine getirebilecek kalitede tutulması gerekiyor. Dünyanın en büyük bağımsız şanzıman üreticisi olan ZF, bu nedenlerle şanzıman yağını, “Bir şanzıman - bir yağ” sloganıyla uyumlu yapısal bir eleman olarak tanımlıyor ve düzenli şanzıman yağı değişimi öneriyor. Bunun, üretici tarafından tanımlanan vites değiştirme özelliklerinin ve alışılmış sürüş konforunun, yüksek kilometre ve yüklerde bile korunmasını sağlamanın tek yolu olduğunu kaydeden ZF uzmanları, düzenli bakım ve yağ değişimi ile kullanıcıların yüksek maliyetli arızalarla karşılaşma riskinin azaldığına dikkat çekiyor.

ATÖLYEDE VERİMLİ İŞ AKIŞI İÇİN ZF ŞANZIMAN YAĞLARI VE YAĞ DEĞİŞİM KİTLERİ

ZF Aftermarket, şanzıman yağını, yağ değişimi için gerekli olan hassas ölçülmüş yağ miktarını ve yedek parçaları içeren modele özel kitler halinde sunuyor. Şanzıman için uygun olan yağı stoklarında bulunduran atölyeler, isterlerse sadece gerekli yedek parçaları içeren, yağsız bir versiyonun olduğu değişim kitlerini de tercih edebiliyor. ZF, kit tedariki dışında bağımsız atölyeleri şanzıman uzmanlarına dönüştürmek için onarım kılavuzları ve eğitimler de sunuyor.

Yağ değişim kitleri, yalnızca yaygın olarak kullanılan 8 HP gibi ZF'nin kendi şanzımanlarını değil, giderek artan bir oranda diğer üreticilerin şanzımanlarını da kapsıyor. ZF Aftermarket’in portföyü, otomatik, çift kavramalı ve CVT şanzımanlarla çalışan tüm OEM'ler için kitler sunuyor.

Bununla birlikte, günümüzde yağ değişiminden yararlanan sadece geleneksel araçlardaki şanzımanlar değil; tüm hibrit araçlardaki tahrik sistemleri de düzenli bakıma ihtiyaç duyuyor. Entegre elektrik motorlarına sahip bu şanzımanlar için yağ değiştirme sürecinde zorluklarla karşılaşılabiliyor. ZF Aftermarket, ZF Lifeguard Hybrid Fluids ile hibrit araçlarda şanzıman yağı değiştirme için doğru ürünleri sunuyor.

Batarya ile çalışan elektrikli araçlarda da tahrik sisteminde yağ değişimi öneriliyor. Bu araçlarda geleneksel vitesler bulunmamakla birlikte, elektrikli aksta bir redüksiyon dişlisi yer alıyor ve bu dişlinin bileşenleri, elektrik motorunun çok hızlı tork üretmesi nedeniyle yüksek yüklere maruz kalıyor. Bu nedenle ZF, farklı elektrikli araçların elektrikli akslarına özel ayrı bir yağ değişim kiti de sunuyor.

MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN DÜZENLİ YAĞ DEĞİŞİMİ

Özellikle yüksek sıcaklık ve yük içeren çalışma koşullarında ya da aracın geçmiş kullanım durumu bilinmiyorsa şanzıman yağının değiştirilmesi öneriliyor. Her durumda, üreticinin spesifikasyonlarının dikkate alınması ve bunlara uyulması gerekiyor. Düzenli şanzıman yağı değişimi tüm araçtaki en karmaşık ve yüksek kaliteli bileşenlerden biri olan şanzımanın hizmet ömrünün uzamasını sağlıyor. Böylece, değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak yüksek onarım maliyetleri ve daha uzun arıza sürelerinin önüne geçilebiliyor.