Zonguldak'ta balıkçılar mayın korkusundan tezgah açamıyor

Ukrayna'nın Rus savaş gemilerinin durdurmak için Batı Karadeniz'e bıraktıkları mayınların patlama ihtimaline karşı balıkçılar tedirgin. Bu da balık avlamayı olumsuz etkiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz kıyısında mayın tespit edilmesinden sonra balıkçılık faaliyetleri sadece akşam saatlerinde durdurulmuştu. Ancak balıkçıların da gece avlandıkları düşünüldüğünde, Batı Karadeniz'de avlanan balıkçıların faaliyetleri tamamen durmuş oldu.

BATI KARADENİZ'DE BALIKÇILAR KEPENK KAPATTI

İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de bulunan deniz mayınları sonrası Zonguldak’ta denize açılamayan balıkçılar kepenk kapatmak zorunda kaldı.

RAMAZAN'DA BALIK TERCİH EDİLMİYOR

Hem balık fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hem de Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Zonguldak'ın ilçesi Alaplı’da çoğu işyeri kapandı.

Ramazan ayında balık tüketiminin azalması, Karadeniz kıyısında mayın tespit edilmesinin nedeniyle çeşidin azalmasına fiyatların yüksek olmasına sebep oldu. Satışları da durma noktasına getirdi.

"MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILIRSA BALIK SATARIZ"

Balıkçı Şafak Gün, “Ramazanda balık satışları diğer zamanlara göre tabii ki düşük. Yani insanlar oruçlu. Oruç tutmayanlar bile oruçlu kişilere ayıp olmasın diye balığa pek bakmıyorlar. Tabii ki tüketmek isteyen yine tüketebilir, tabii savaş da herkesi etkiledi. Balıkçılar Karadeniz’e açılmaya da korkuyor. Mayın temizliği yapılırsa balık satarız. Fiyatlar da eski haline döner." diye konuştu.