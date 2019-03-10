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Ekranda uzun vakit geçiren çocuklar daha mutsuz oluyor

Çocukların ekran başında geçirdikleri süre arttıkça, mutsuz bir dönem geçiriyorlar.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 09:45..
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Günümüzde çocukların tek eğlencesi neredeyse televizyon oldu. Uzun saatler televizyon başında geçiren çocuklar, özellikle ergenlik dönemlerinde daha mutsuz oluyorlar.

Okuldan eve gelen çocuk bazen üstünü bile değiştirmeden eline kumandayı alarak televizyonun başına geçiyor.

Sevdiği dizi, çizgi filmleri seyre dalan çocuklar bu sürede ders çalışmayı da ihmal ediyorlar.

Ekranda uzun vakit geçiren çocuklar daha mutsuz oluyor

ARTAN HAYAT BECERİLERİ

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, "Ailelerin refahına değil de hayatına ortak olan çocuklar, hayat becerileri geliştiriyorlar, ailelerinin refahına ortak olan çocuklar ise nedeni belirli olmaksızın her şeye hakları olduklarına inanıyorlar." dedi.

Ekranda uzun vakit geçiren çocuklar daha mutsuz oluyor

İZLENME SÜRESİYLE ARTAN MUTSUZLUK

Özellikle sosyal medyada gerçekçi olmayan bir dünyanın sunulduğunu, insanların hepsinin en mutlu oldukları zamanları buralarda paylaştığını anlatan Baltaş, "Sahte mutluluklar, resimler. Bakanlar da diyor ki 'insanlar ne hayatlar yaşıyor.' Dolayısıyla ne kadar çok ekran zamanı o kadar derin mutsuzluk ve yalnızlık. Ne kadar az ekran zamanı o kadar mutluluk. Çocukların bir şeye bağımlı olması, bu şey ne olursa olsun kimlik kazanma çabasıdır, dünyayla başa çıkmaktaki güçlüktür. Çocuk kimlik kazandıkça, ekrandan ve bağımlılıklardan uzaklaşır. Onun için spor çok önemli, gönüllü faaliyetler çok önemli. Arkadaşlarla birlikte oluşturulan projeler çok önemli." diye konuştu.

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