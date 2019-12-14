Türkiye'nin son günlerde gündeminde Kanal İstanbul var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini cinayet olarak niteldirip, projeye engel olacağını söyleyeme başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cevabı ise oldukça net oldu: "Sen otur işine bak. Kanal İstanbul'u yapacağız."

Ancak bu tartışmanın bir süre daha gündemdeki yerini koruması bekleniyor. Öyle ki; Erdoğan'ın sözleriyle tartışma noktalanmadı.

İmamoğlu, Tele 1'de Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının konuğu oldu.

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'u mahkemeye taşıyabilir VİDEO

"DAVA AÇARIZ"

Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin yeniden açıklama yapan İBB Başkanı, yargı yolunu işaret etti ve "Halkın iradesinin ne kadar önde olduğunu, herhalde mahkemeler dolar taşar itirazlarımızı veririz. Dava açarız." şeklinde konuştu.

"ELİMDE YETKİ OLSA, İSTANBUL'U SİT ALAN İLAN EDERİM""

Kanal İstanbul'u engellemek için elinden geleni yapacağını ortaya koyan Ekrem İmamoğlu, "Benim elimde bir yetki olsa İstanbul'un batısından doğusuna sit alanı ilan ederim. Bu kadar önemli. On binlerce yıllık insanlık tarihinin içinde olduğu, Kanal İstanbul'un yok edeceği ilk insan kalıntıları ve yazıtların on bin yıllık olduğunu bilmeyen yok, böyle bir kenti birinci vazife nedir, korumak." ifadelerini kullandı.