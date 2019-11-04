Ekrem İmamoğlu: Korumalara soruşturma açılacak

İstanbul Beylikdüzü'nde eşi ve çocuğu ile evine gitmek üzere aracıyla seyreden Serkan A., trafikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile tartıştı.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE DARP

Tartışma sırasında Serkan A.'nın kullandığı araç, korumaların aracının dikiz aynasına çarptı. Duruma sinirlenen iki yakın koruma, aracı takip ederek sürücünün önünü kesti. Silah çekerek, eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.'yı araçtan indiren korumalar, darbetmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları vatandaşla tartıştı İZLE

KORUMALARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Serkan A.’yı korumaların elinden aldı. Sürücü ve ailesi büyük korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar ise aşağıya inerek duruma tepki gösterdi. İki yakın koruma, ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Eşi ve çocuğunun yanında dehşeti yaşayan Serkan A. ise korumalardan şikayetçi oldu.

"HİÇ KİMSE YAPAMAZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün yaşanan darp olayına ilişkin bugün konuştu. İmamoğlu, “Süreci takip ediyorum. Koruma arkadaşlarımızın, hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil. Ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem. Etmeyeceğim de. Aileden özür dilediler. Hiç kimse yapamaz. Birisi polis memuru arkadaş, diğeri güvenlik arkadaşımız. Süreci takip ediyorum. Gerekli soruşturma da yapılacak. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı, davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum, aile ile irtibattayım ben de kendileriyle görüşeceğim zaten.” dedi.

İmamoğlu, korumalarla görüşmediğini de sözlerine ekledi.