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Ekrem İmamoğlu, TEKNOFEST'e katıldı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Gençlerin önünü açıcı her türlü ortamı güçlendirmek arzusundayız' dedi.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 16:28..
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Ekrem İmamoğlu, TEKNOFEST'e katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havaalanı’nda 2’ncisi düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katıldı.

Üzerinde adı yazılı TEKNOFEST montunu giyen İmamoğlu, gençler ve çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması” çadırına uğrayan Ekrem İmamoğlu İmamoğlu, bazı mucitlerden icatları ile ilgili bilgiler aldı.

Ekrem İmamoğlu, TEKNOFEST'e katıldı VİDEO

"GENÇLERİN GELECEĞE KOŞMASI GÜZEL"

İmamoğlu, burada kameralara yaptığı açıklamada, “Teknoloji güzel, geleceği görmek güzel. Gençlerin geleceğe koşması güzel. Bu deneyimi yaşamak ve onlarla hissetmek istedim. Zaten gözlerinden okunuyor. Cıvıl cıvıl gençlerimiz var. Onların zihnini ve önünü açıcı her türlü ortama katılmak ve güçlendirmek arzusundayız. Bu deneyimi yaşadığım için de mutluyum. Umut ediyorum, gençlerin hayalleri gerçek olur. Üretken bir gençlik olur. Akılla bilimle var olurlar” dedi.

Ekrem İmamoğlu, TEKNOFEST'e katıldı

YERLİ HAVA ARAÇLARINI İNCELEDİ

Çadır turunu zorlukla tamamlayan İmamoğlu, tekrar festival alanına döndü. Türkiye'nin ilk uçan aracı “Cezeri”yi inceleyen İmamoğlu, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dan yerli üretim icatla ilgili teknik bilgiler aldı. İmamoğlu, “Cezeri”nin ardından, yine yerli üretim “Atak” helikopterini inceledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın standına da uğrayan İmamoğlu, görevli askerlerle fotoğraf çektirdi.

Ekrem İmamoğlu, TEKNOFEST'e katıldı

Ekrem İmamoğlu, TEKNOFEST'e katıldı

Ekrem İmamoğlu, TEKNOFEST'e katıldı

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