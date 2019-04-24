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El ele inşaattan atlayan 2 kız yaralandı

Gaziantep'te lise öğrencisi Pınar Ş. ve Sıla K. el ele tutuşup 12 katlı inşaatın ikinci katından atladı.

DHA | 24.04.2019 - 20:21..
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Lise öğrencisi iki arkadaş Pınar Ş. ve Sıla K., 12 katlı inşaata girerek üst katlara çıkmaya başladı. Durumu fark eden inşaat işçileri, iki arkadaşı uyardı. Uyarıları dikkate almayan Pınar Ş. ve Sıla K., kaçarak 2'nci kata çıkıp el ele tutuşarak kendilerini boşluğa bıraktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören inşaat bekçisinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Pınar Ş. ve Sıla K.'yi ilk müdahalelerinin ardından Tıp Fakültesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, vücutlarında kırıklar olan ve hastanede tedavileri süren liseli kızların, intihar teşebbüsüyle ilgili soruşturma başlattı.

El ele inşaattan atlayan 2 kız yaralandı

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