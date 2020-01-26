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Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde etrafta sağlam kalan binalara rağmen yıkılan bina ihmali açıkça ortaya koyuyor.

AA & Ensonhaber | 26.01.2020 - 11:55..
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Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Geçtiğimiz cuma akşamı 20.55'te Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından can kaybı 30'un üzerine çıkarken birçok bina yıkıldı.

YIKILMAYANLARIN ORTASINDA YIKILAN TEK BİNA

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde havadan çekilen bir fotoğraf "deprem öldürmez, ihmal öldürür" sözünü bir kez daha doğrular nitelikte.

5 binanın ortasında kalan bina yıkılırken etrafındakiler ise ayakta duruyor.

Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

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