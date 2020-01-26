Elazığ depreminde ihmalin fotoğrafı

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.
Geçtiğimiz cuma akşamı 20.55'te Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından can kaybı 30'un üzerine çıkarken birçok bina yıkıldı.
YIKILMAYANLARIN ORTASINDA YIKILAN TEK BİNA
Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde havadan çekilen bir fotoğraf "deprem öldürmez, ihmal öldürür" sözünü bir kez daha doğrular nitelikte.
5 binanın ortasında kalan bina yıkılırken etrafındakiler ise ayakta duruyor.
Elazığ'da süren enkaz çalışmaları havadan görüntülendi VİDEO