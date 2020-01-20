Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’'ın ı Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi'nde, 06 BBC 433 plakalı otomobil ile 23 KB 380 plakalı minibüs çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs duvara çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazada, yaralı yakınlarından biri fenalık geçirdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.