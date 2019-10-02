Elektronik sigaraya yasak geliyor

TBMM’nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilen resepsiyona katılan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAPALI ALAN" TANIMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Sigara yasağıyla ilgili yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Koca, şöyle konuştu:

"Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açılır kapanır sistemi de 'kapalı' tanımlayan ama açık alanın nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak."





FAHRİ SİGARA DENETÇİLİĞİ

Sigara yasağı konusunda vatandaşların da katılımını sağlamak üzere "fahri sigara denetçiliği" getireceklerini açıklayan Koca, denetçilerin ceza kesip kesemeyecekleri, neyi ne kadar yapabilecekleri, cezalar dahil olmak üzere ne kadar yetkisinin olacağını tanımlayacaklarını söyledi.

Nargilenin de bir tütün ürünü olduğunu vurgulayan Koca, sigara yasağının nargile için de geçerli olduğunu kaydetti.

ELEKTRONİK SİGARAYA YASAK

Fahrettin Koca, elektronik sigara ile ilgili bir soru üzerine de, "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor. Meclise gelecek." dedi.