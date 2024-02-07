ABD'de konut fiyatlarının artması bekleniyor ABD'de gayrimenkul sektörüne ticari yapılan gibi konutlarda da endişe hakim. Ülkede, konut arzı yeterli bir şekilde yükselmezse, mortgage oranlarının düşmesiyle oluşacak talebin ev fiyatlarını artırması beklentisi hakim.

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ABD'de düşük ev stoku ve yüksek mortgage oranları 2023'te konut piyasasını baskıladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir önceki yıl para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmaya başlaması sonrasında yükselen konut kredisi (mortgage) faiz oranları ile düşük konut arzı, 2023'te durgun konut piyasasına neden oldu.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen yıl ekim ayında yüzde 7,9 ile 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de mortgage başvuruları da aynı dönemde 1995'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Geçen yıl boyunca yüksek faiz oranları konut talebini baskılarken, 2023'ün son aylarında düşmeye başlayan 30 yıllık mortgage oranları yüzde 6,7 civarında dengelendi.

2023 yılında inşasına başlanan konut sayısı yüzde 9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2023 yılında inşasına başlanan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalışla 1 milyon 413 bin oldu.

İnşaat izni sayısı yüzde 11,7 geriledi

ABD'de aynı dönemde verilen inşaat izni sayısı da yüzde 11,7 azalarak yaklaşık 1 milyon 470 bine geriledi.

Yeni konut sayısı yüzde 4,2 azaldı

Ülkede geçen yıl satılan yeni konut sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artışla 668 bine yükseldi.

İnşaat harcamaları arttı

Geçen yıl ABD'de inşaat harcamaları, yaklaşık 2 trilyon dolar ile 2022'nin yüzde 7 üzerinde gerçekleşti.

İkinci el konut satışları yüzde 19 azaldı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) verilerine göre, ABD'de ikinci el konut satışları geçen yıl yüzde 19 azalarak 4,09 milyonla 1995'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

İkinci el konut fiyatı rekor kırdı

Ülkede ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları da 2023'te 389 bin 800 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Konut stoku geriledi

ABD'de 1982-2023 yılları arasında ortalama 2 milyon 268 bin olan konut stoku, Aralık 2023'te 1 milyon olarak hesaplandı.

NAR'ın ekonomik görünüm raporunda da ABD'de ikinci el konut satışlarının bu yıl, yıllık bazda yüzde 13 artışla 4,62 milyona ve 2025'te yüzde 15,8 artışla 5,35 milyona çıkacağı tahmin edildi.

Konut başlangıçları yükseldi

Ülkede konut başlangıçlarının da 2024'te 1,6 artarak 1,44 milyona, gelecek yıl ise 3,1 yükselerek 1,48 milyona ulaşacağı öngörüldü.

2024 fiyat tahmini

ABD'de medyan konut fiyatlarının da bu yıl ikinci el evler için 395 bin 100 dolara, yeni evler için 438 bin 800 dolara yükseleceği tahmin edildi.

2025 fiyat tahmini

2025 için tahmini fiyatlar ise ikinci el konutlar için 405 bin 200 dolar, yeni konutlar için 449 bin 700 dolar oldu.

"Sektörde toparlanma için arzın artması ve faizlerin düşmesi gerekli"

Ülkede konut piyasasını değerlendiren analistler, geçen yıl boyunca inatla yüksek kalan konut kredisi faiz oranlarının son birkaç ayda istikrarlı bir şekilde gerilemesinin 2024 için umut veren bir gelişme olduğunu ifade etti.

Son dönemdeki gerilemeye rağmen mortgage oranlarının hala yüksek olduğuna işaret eden analistler, tarihsel olarak düşük konut stoku ve pahalanan evler nedeniyle konut sahibi olmanın zorlaştığına dikkati çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)