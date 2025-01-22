Afyonkarahisar'da samandan ev yaptı

AA

Afyonkarahisar'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 55 yaşındaki Hamza Özdemir, İstanbul'da gördüğü saman evin benzerini, Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyündeki arazisine yaptı.

Şimdi elleri ile yaptığı, yazın serin, kışın sıcak iki katlı evinde huzur içinde yaşıyor.

4 AYDA İNŞA ETTİ

Hamza Özdemir, kardeşi ve yeğeninin de desteğiyle 600 balya saman, kavak ağaçlarını kestirerek 21 metreküp kereste, 10 rulo kümes teli, demir, 200 torba çimento, taş ve bazı inşaat malzemeleri kullanarak iki katlı 75 metrekarelik 5 odalı, 7 pencereli "saman evi", 10 yıl önce 4 ayda inşa etti.

"SAMANDAN EV OLUR MU DEDİLER"

Bir dönem annesi ve ağabeyiyle, şimdi ise yengesi ve yeğenleriyle sobalı evde yaşayan Özdemir, evi yapmaya karar verdiğinde "Samandan ev mi olur?" gibi olumsuz söylemlerle karşılaştığını ancak hayalinden hiç vazgeçmediğini söyledi.

EVDE KOLON VE KİRİŞ YOK

Saman balyalarını çamur harçla tuğla gibi örüp üst üste yığdıklarını anlatan Özdemir, evde pencere ve kapı boşlukları dışında kolon ile kirişin bulunmadığını dile getirdi.

"SADECE İŞ VE DIŞ CEPHE BETONLA SIVANDI"

Özdemir, temel kısmında taş ve beton kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

Her katta sekiz sıra saman balyası var. Yerden yüksekliği de yaklaşık 2,5 metre. Kat arasında straforla doldurulmuş ağaç plak var. İç ve dış cepheleri beton sıvayla kaplandı. Bir evin içerisinde ne varsa bizim evimizde de onlar var. Olumsuz söylemler karşısında mahcup olmaktan korktuk ama başardık. İnşaat bitene kadar geceleri çok az uyuduk.

"YAZIN SERİN, KIŞIN İSE BÜTÜN ODALAR SICACIK OLUYOR"

Evimiz çok sağlam. Yazın serin, kışın ise ortalama 1 ton kömürle bütün odalar sıcacık oluyor.

EVİ UCUZA MAL ETTİ

Ucuz maliyetle yaptığı evinden çok memnun olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu: