Aidat ödemeyene sıcak su yaptırımı Yargıtay'dan döndü

Apartman yönetimi, kat malikleri genel kurulunda iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine karar verdi. Yargıtay, kararın yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kat maliklerinden aidatları tahsil edemeyen site yönetimi, genel kurulda ilginç bir karar aldı.

Aidatını iki ay ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı.

Kararın yasalara aykırı olduğunu öne süren bir site sakini, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Mahkeme kararı iptal etti

Mahkeme, 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ilişkin kararın iptaline hükmetti.

Site yönetimi, mahkeme kararına itiraz edince devreye, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi.

İHA'da yer alan habere göre emsal nitelikteki kararda şu cümlelere yer verildi:

“Yasaya aykırı”

“Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi.”