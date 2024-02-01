Avrupa'da konut sektörüne ilişkin riskler devam ediyor Avrupa ülkelerinin genelinde konut risklerinin bulunduğu ortaya koyan bir rapor paylaşıldı. Rapora göre enflasyon yüksek ve vatandaşlar borçlarını ödeme noktasında baskılanıyor.

AA

Konut sektöründeki daralma ve konut kredileri ödemesinde zorluklar Avrupa'da da hissediliyor.

Avrupa Merkez Bankası'na bağlı Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), "Avrupa Ekonomik Bölgesi konut sektörüne ilişkin kırılganlıklar" adlı raporunu yayınladı.

Raporun sonuçlarına göre, Avrupa'nın pek çok ülkesinde konut sektörüne ilişkin risklerin devam ettiği bildirildi.

"Konut sektörüne dair artan riskler kayda değer seviyede"

Bölgedeki ülkelerin çoğunda konut sektörüne dair artan risklerin kayda değer seviyede olduğuna dikkat çekilen ESRB'nin raporunda, şu değerlendirmede bulunuldu:

Bölgedeki ülkelerde, yüksek enflasyon ortamı ve parasal sıkılaştırmanın hane halklarının borçlarını ödeyebilmesinin üzerinde ağırlığını hissettirmesi bekleniyor.

Raporun 2024 beklentileri olumlu

Raporda, kurulun temel senaryosuna göre, bölgede bu yıl ekonomik büyümenin artmasının, enflasyonun daha ılımlı bir görünüm sergilemesinin beklendiği belirtildi.

"Konut sektöründeki riskler yeniden artmaya başlayabilir"

Olumlu ekonomik beklentilere rağmen bölgede konut sektöründeki risklerin orta vadede yeniden artmaya başlayabileceği uyarısında bulunulan raporda, şu ifadelere yer verildi:

Bu durum tüm makro ihtiyati araçların uygulamaya sokulmak üzere hazır hale getirilmesini gerektirir.

"Konut kredilerinin geri ödenmesinde sorun olabilir"

Raporda, bölgede ekonomik olumsuzlukların yaşanması ve olumsuz senaryonun gerçekleşmesine ilişkin olarak da şöyle denildi:

Örneğin, ipotek kredilerindeki yüksek faiz oranlarıyla birlikte durgunlaşan büyüme ve artan işsizlik devam eden yüksek enflasyonla birleştiğinde, hane halkının yaşamını daha da zorlaştırarak konut kredilerinin geri ödenmesini zorlaştırabilir.

"Kredi faiz oranları daha da sıkılaşabilir"

Raporda, böylesi bir senaryonun gerçekleşmesinin ise kredi risklerinde önemli bir artışa ve kredi faiz oranlarının daha da sıkılaşmasına neden olabileceği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)