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    Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı

    Tatil cenneti Bodrum evlerinin pencere ve kapı eşiklerinin mavi renge boyanması, yılan ve haşere girişini engellemek olarak bilinirken, beyaz renge boyanması ise serin havayı içeride tutmak.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:36
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    Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı

    Her yaz yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet gören Bodrum, denizi ve evleriyle öne çıkıyor.

    Tatil cenneti Bodrum'un dünyaca ünlü beyaz renkli evleri, mavi pencereleriyle buluştuğunda ortaya görsel şölen çıkartıyor.

    Birçok film, dizi ve klibe ev sahipliği yapan Bodrum evlerinin aynı renk oluşu ise merak konusu.

    Bodrumluların, evlerinin kapı ve pencere eşiklerini maviye boyamasının bir sebebi var.

    Mavi renk haşere ve yılandan koruyor

    Bu sebep, yaz aylarında kentteki sıcak hava dolayısıyla yılan ve haşerelerin eve girmesini engellemek. Evlerin beyaz renge boyanması ise serin havanın içeride hapsolmasını sağlamak.

    Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı #1

    Bahçelere yılan otu ekiliyor

    Söve taşlarıyla döşenip çivit mavisine boyanan evlere, yılanların girişini engellemek adına bir de yılan otu denilen bitki yerleştiriliyor. Bu bitki evin belirli yerlerine asılarak olası bir sürüngen faciasından insanları korumuş oluyor.

    Bodrum evlerinin pencerelerinde sıkça görülen fesleğenler ise sineklerin eve girmesini engellemek amacıyla yetiştiriliyor.

    Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı #2

    Akrep, yılan ve haşerelere mavi renk ateş etkisi yaratıyor

    Peki, yılanlar ve böceklere mavi renginin etkisi ne?

    Bodrumluların koruma yöntemi olarak pencere ve kapı eşiklerinde kullandığı çivit mavisi rengi, haşere, yılan ve akrep üzerinde 'Ateş' etkisi yaratıyor. Rengi ateş olarak algılayan hayvanlar, korkup evlere giremiyor.

    Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı #3


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