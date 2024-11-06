Boğaziçi'nin yalıları aşı boyasının son izlerini taşıyor

AA

İstanbul'un sembolü tarihi yalılar, "Boğaz'ın incileri" olarak nitelendiriliyor.

Birer kültürel miras olarak öne çıkan yalılar, zamanın yıkıcı etkisine karşı savaş halinde.

İstanbul Boğazı'nın iki kıyısını süsleyen, masmavi sularda kırmızıya çalan kızıl rengiyle dikkati çeken doğal aşı boyalı yalılar, geçen zamana ve mimaride modernleşmeye rağmen özgünlüğünü koruyor.

AŞI BOYASI KIRMIZI DEMİR CEVHERİNDEN ELDE EDİLİYOR

Osmanlı döneminde yaygın kullanılan kırmızı demir cevherinden elde edilen doğal aşı boyasıyla renklendirilen yalılar, Boğaz'ın masmavi suları arasında kızıl rengiyle ilk bakışta göze çarpıyor.

Dış etkenlere karşı dayanıklılığı ve koruyuculuğuyla bilinen aşı boyasına sadece yalılarda değil, Çengelköy, Vaniköy, Arnavutköy, Bebek, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Kuzguncuk, Kandilli ve Kanlıca gibi semtlerdeki ahşap yapılarda da rastlanıyor.

ORİJİNAL AŞI BOYASI UYGULAMASININ SON ÖRNEKLERİ

Aralarında Kont Ostrorog, Sadullah Paşa ve Halet Çambel yalılarının da olduğu bu yapılar, orijinal aşı boyası uygulamasının son örneklerini taşırken, bölgedeki bazı ahşap binalar geçirdikleri restorasyon çalışmalarının ardından bu özelliğini yitiriyor.

Uygulaması sentetik boyalara göre zahmetli olduğundan kullanımı azalan aşı boyasının yerine ahşap yapılarda, yine aşı kırmızısına benzeyen kimyasal boyalar tercih ediliyor.

"KAHVERENGİ VE SARI TONLARI DA VAR"

İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, sanat tarihçisi Doç. Dr. Zeynep Emel Ekim, aşı boyasının toprakta bulunan ve demir oksit içeren bir mineral olduğunu, kırmızı renginin yanında kahverengi ve sarı tonlarının da bulunduğunu söyledi.

Ekim, aşı boyasına Paleolitik Çağ'da mağara resimlerinde rastlanıldığını ve doğal bir boya olduğu için insanlık tarihi boyunca kullanıldığını anlattı.

TIBBİ AMAÇLI KULLANIM

Aşı boyası uygulamasının Anadolu'da da olduğunu, özellikle ahşap camilerin kalem ve nakış işlemelerinde yaygın olarak kullanıldığını anlatan Ekim, sivil mimaride yapıların dış cephesini renklendiren boyanın aynı zamanda tıbbi amaçlı kullanımı olduğuna da işaret etti.

KURŞUN İÇERİKLİ ASTAR VE MACUN ÇEKİLDİKTEN SONRA UYGULANIYOR

Doç. Dr. Ekim, aşı boyasının mermer, taş ya da kagir üzerine değil yalı, köşk ve konaklardaki gibi ahşap yapılar üzerine uygulanabildiğini, İstanbul'da ahşap yapıların hakim olduğu dönemin gözde boyası olduğunu dile getirerek şu bilgileri verdi: