CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların tek merkezden yürütülme sebebi

CHP'nin yolsuzlukları milletin gündeminde.

Art arda başlayan operasyonlarla adeta kirli akçeli işler ortalığa saçıldı.

Deştikçe içinden pislik akan belediyelerdeki ilişkiler sadece para ilişkisiyle kalmıyor ahlaki çöküşü de gözler önüne seriyor.

Evli başkanlar genç belediye personelleri ile otel odalarında basılıyor, yasak aşklar bir bir ortaya çıkıyor.

İBB'deki rüşvet çarkı ve anadolunun muhtelif şehirlerindeki CHP skandalları yargının konusu.

SORUŞTURMALAR NEDEN İSTANBUL'DAN YÜRÜTÜLÜYOR?

Fakat bu kapsamda hararetli bir tartışma yaşanıyor; Soruşturmalar neden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor?

Muhalefetin sürekli gündemde tuttuğu, tüm soruşturmaların tek elden yürütülmesi ve bu sayede yargıya müdahale edildiğine yönelik iddialar adli makamlarca da değerlendiriliyor.

Yapılan değerlendirmelerde soruşturmanın İstanbul'dan yürütülmesinin gerekçeleri ve hukuki dayanakları açıkça belirtiliyor.

EN ÖNEMLİ DAYANAK CMK 13

Buna göre uygulamanın dayanağı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)...

CMK'da yetki meselesinin mutlak bir unsur olmadığına dikkat çekilirken 13. maddede düzenlenen özel yetki kuralı işaret ediliyor.

Buna göre rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarda eylemin birden fazla yerde gerçekleşmesi durumunda, ilk usul işleminin yapıldığı yerin yetkili olacağınının açıkça belirtildiğine vurgu yapılıyor.

İLK DELİLLER İBB SORUŞTURMASINDA ELDE EDİLDİ

Bu durumda CHP'ye yönelik soruşturmaların genişlemesinde İBB soruşturması kapsamında elde edilen ilk deliller devreye giriyor.

Adana, Bolu, Antalya, Marmaris, Uşak, Seyhan ve daha birçok belediyedeki yolsuzlukların ilk olarak İBB soruşturması kapsamında tespit edilmesi ve delillendirilmesi soruşturmaların İstanbul'dan yürütülmesinin yolunu açıyor.

AKSİ İDDİALAR DEZENFORMASYON

Adli kaynaklar hukuki dayanağı bu şekilde açıklarken, muhalefetin aksi yöndeki açıklama ve iddialarını ise dezenformasyon amaçlı olduğuna dikkat çekiyor.

SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR İSTANBUL'DA TOPLANDI

Yolsuzluklar her ne kadar farklı illerde yapılsa da suçtan elde edilen maddi menfaatlerin önemli bir kısmının aracılar vasıtasıyla İstanbul’da toplandığı tespit edilmesi de bir başka gerekçe.

"BİRBİRİYLE BAĞLANTILI İFADELER BÜTÜNCÜL ŞEKİLDE ELE ALINMALI"

Bir başka dayanak ise itirafçılar.

İBB soruşturması ve diğer illerdeki vakalar kapsamında ifade veren itirafçıların iddialarının birbiriyle bağlantılı olması ve bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi de davanın akıbeti açısından önem arz ediyor.

Bu nedenle de soruşturmanın tek merkezden yönetilmesi hayati önem taşıyor.

HEM HUKUKA UYGUN HEM DE USULE

Tüm bu sebepler art arda sıralanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu soruşturmaları tek merkezden yürütüyor olmasının hem hukuka hem de usul kurallarına uygun olduğunun altı çiziliyor.