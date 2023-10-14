DASK'tan ucuz poliçe uyarısı! Metrekareyi doğru beyan edin Deprem için önemli bir güvence olan Doğal Afet Sigortası'nda, konutun gerçek metrekaresinin beyan edilmesi istendi. Ucuz poliçe için yapılan sigorta olası bir felakette geri alınacak bedeli düşürüyor.

AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, zorunlu deprem sigortasında evin metrekaresinin tazminat tutarını belirlediğini belirtti.

Gençosmanoğlu, sigorta primini düşük ödeyebilmek için evlerinin metrekarelerinin yanlış beyan edilmesinin, alacakları tazminatta hak kaybı oluşturduğu şekilde bur uyarıda bulundu.

Kasko poliçelerinde genelde deprem teminatının olduğunu söyleyen Gençosmanoğlu, vatandaşlara şöyle seslendi:

İnsanlar DASK poliçelerinde dahi sırf elektrik ve suyunu bağlatabilmek için 1-2 milyon liralık evleri için 10 bin liralık teminat içeren poliçeler satın almışlar. '10 metrekarelik DASK poliçesi isterim.' söylemleri ortaya çıkıyor. 150 metrekarelik evi olanlar gidip 10 metrekare evi olduğunu beyan ederek poliçe yaptırmışlar. Tabii bunun sonucunda da tazminatlarında gereğini alamıyorlar. Çünkü zorunlu deprem sigortası poliçesindeki rakam neyse tazminatınız öyle ödeniyor.

"Sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas"

Gençosmanoğlu, sigortacılık sektörünün sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esasıyla hareket ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Siz zorunlu deprem sigortası satın almak üzere sigorta acentesine başvurduğunuzda evinizin kaç metrekare olduğu sorulur. Evinizin metrekaresi, sigorta bedelinizi, yani bir zarar çıkarsa ne kadar tazminat alacağınızı belirler. Priminizi de buna göre ödersiniz. İnsanlar sigorta primini düşük ödeyebilmek için evlerinin metrekarelerini yanlış beyan etmişler. Bu da onların alacakları tazminatta hak kaybına uğramalarına neden oluyor.

Tapu bilgilerine erişim sağlanmadı

Bu sorunun önüne geçmek amacıyla tapu bilgilerine erişim sağlayarak metrekare birimlerini devlet otoritesinin veri tabanından almak için çalışma başlattık. Bizler de beyan hatalarını ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. 2012 yılı öncesinde tapu kayıtlarımızda binaların metrekare bedeli yok. O zaman vatandaş beyan etmek zorunda.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)