Emlakçılara göre, yıl sonunda arsa satışları beklentileri karşılayamadı Gayrimenkul sektöründe durgunluk yaşanıyor, emlakçılar yıl sonunda satışların geçen yılllara göre, beklentinin altında kaldığını ifade ediyor.

İHA

Emlakçılar, 2023 yılının sonunda arsa satışlarının düşük kaldığını, gayrimenkul alış ve satışlarının ise genel olarak yavaşladığını belirtiyor.

Son dönemlerde çoğu yatırımcının, özellikle İstanbul başta olmak üzere başka şehirlerden Eskişehir arsalarına 2023 yılında da yoğun talepleri olduğu dile getirildi.

Yılın son aylarında arsa ve konut satışlarının beklemedik düzeyde yavaşladığını ifade eden emlakçılar, banka kredilerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek faizlerin azaltılmasının beklendiğini belirtiyor.

Yıl sonunda satışlar beklentileri karşılamadı

İstanbul’daki vatandaşların Eskişehir’deki arsalara her daim yoğun talep gösterdiği ancak yıl sonuna doğru piyasanın çok durgunlaştığı hatırlatılıyor.

"Banka faizleri yüksek"

Genellikle yıl sonuna doğru vergiden düşmek amacıyla tarla alımlarının yaşandığını ancak bu yıl bu alımlarda da azalma olduğunu dile getiren emlakçılar, faiz uygulamasını şöyle dile getiriyor:

2023 yılının son aylarında satışlar beklediğimiz gibi değildi. Banka faizleri çok yüksek. Şu an 1 milyon nakit alana 40 bin liraya yakın faiz veriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)