Murat Kurum arsa ve iş yeri başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi duyulduğu günden bu yana ilgiyle takip edildi.

Proje kapsamındaki konut başvuruları 14 Eylül'de başlarken, projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular 10 Ekim tarihinde başladı.

Arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı

Yoğun ilgi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimat vererek arsa sayısını 1 milyona yükseltmişti.

Duyulduğu günden beri yoğun ilgi gören ve dar gelirli vatandaşlara adeta nefes olan arsa başvuruları 15 Kasım tarihine kadar sürdü.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye başvuran kişi sayısını açıkladı.

"1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu"

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79 müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun."

Proje detayları

Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeye dair şu detayları paylaşmıştı:

350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak.

Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek.

Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.

Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.

Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak.

Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.



