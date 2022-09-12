İnşaat maliyet endeksi temmuzda yıllık yüzde 114 arttı

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 114,74, aylık yüzde 6,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Temmuz dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Bu kapsamda; 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,74 arttı.

Malzeme endeksi aylık yüzde 1,29 artış gösterdi

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,29 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 27,57 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,46, işçilik endeksi yüzde 83,89 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksinde yıllık yüzde 110,56 artış yaşandı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 arttı.

Malzeme endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 27,76 arttı.

Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 120,93, işçilik endeksinde ise yüzde 83,90 artış yaşandı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 4,48 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,10 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azalırken, işçilik endeksi yüzde 26,91 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,92, işçilik endeksi yüzde 83,88 yükseldi.



