İnşaatlarda kalifiye eleman eksikliği maliyetleri artırıyor

AA

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, geçen yılın aynı ayına göre nisanda hem malzeme hem de işçi maliyetleri endeksinde düşüş eğiliminin söz konusu olduğunu belirterek, "İşçilik maliyetlerinin yüksek olmasının en büyük nedeni ise asgari ücretle birlikte sektörde çalışanların ücretlerinin yükselmesi ve aynı zamanda eleman eksikliğinden dolayı nitelikli işçilik ücretlerinin yüksek olmasıdır." dedi.

"DEPREM BÖLGESİ İMAR EDİLİYOR"

İnşaat sektöründe ciddi bir kalifiye eleman eksikliğinin söz konusu olduğunu dile getiren Şişik, birçok işçinin deprem bölgesinin yeniden imarı noktasında bu illerde çalıştığını anlattı.

"İŞÇİ YETERSİZLİĞİ YAŞANIYOR"

Şişik, bu nedenle deprem bölgesinin dışındaki kentlerde işçi yetersizliği yaşandığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu durum da inşaatların beklemesine neden olabiliyor. Burada politikalarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Herkesin üniversite mezunu olmasından ziyade sektörlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirebilmeliyiz. Öğrenciler iyi bölümlerden mezun oluyor ancak kendi bölümünde istihdam açığı olmadığı için düşük ücretle başka iş kollarında çalışabiliyor. Zanaat sahibi bir usta, çok kısa bir zamanda asgari ücretin 3 katı kadar maaş alabiliyor.