Kira artışı toplantısının tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bu akşam saat 19.00'da bir araya gelecek.

Türkiye'nin gündeminde kiralardaki yüksek fiyat artışları var...

TCMB'nin son verilerine göre ülkedeki artış son bir yılda yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Uygulanan bu fahiş fiyatlı zamlar ise milyonlarca kiracıyı mağdur etmeye başladı.

Kiracı şikayetleri, ev sahibi tarafından çeşitli bahanelerle evden çıkarılma...

Bunlar üzerine barınma büyük bir sorun haline gelirken, hükümet konuya el attı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek çalışmalar yürütmesine karar verildi.

İlk toplantı bu akşam

Üç bakanlığın konuyla ilgili ilk toplantısı ise bugün.

Toplantı, Bakan Murat Kurum başkanlığında saat 19.00'da başlayacak.

AA'nın haberine göre toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.

Çözüm yolları ele alınacak

Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM'den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.

'Hollanda Modeli' gündemde

Ayrıca masadaki seçenekler arasında TÜFE oranını geçen kira artışlarına denetleme getirerek ağır cezalar vermek ve Hollanda örneğinden yola çıkılarak büyükşehirlerde yaşanan artışlara sınır getirmek yer alıyor.

Hollanda hükümeti geçen hafta, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale edeceğini açıklamış ve evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde kiraya verilemeyeceğine yönelik karar almıştı.

Buna göre, büyüklük ve oda sayısı gibi kriterler üzerinden evler için puanlama sistemi geliştirileceğini açıklayan Hollanda'da sosyal konutlar haricinde serbest piyasada kiralanan evler için en puanına göre en fazla 1000 ile bin 250 euro arasında bir kira bedeli saptanacağı ifade edilmişti.