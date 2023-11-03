Kira zam oranı! İş yeri kirası kasım ayı zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecekler. Ancak iş yerleri için aynı oranda artış geçerli değil.

ensonhaber.com

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

Zam oranı yüzde 54,26 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 54,26 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammı örnekleri şöyle:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 426 lira zamla 15 bin 426 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 139 lira zamla 23 bin 139 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 10 bin 426 lira zamla 30 bin 426 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 565 lira zamla 38 bin 565 lira olacak.