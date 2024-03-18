Konut satışı artmaya başladı, fiyatlar eskisi kadar çılgın yükselmiyor İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Akdoğan, konut satışları ve fiyatlarındaki son durumu aktararak, Orta Vadeli Program’da yer alan ancak henüz yürürlüğe girmeyen konut kredilerinin hayata geçirilmesi ile ilgili görüşlerini Ensonhaber'e dile getirdi.

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Özel Haber

İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, konut piyasanıdaki son durumu değerlendirmek için Ensonhaber'e konuk oldu.

Hakan Akdoğan, konut fiyatların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son verisi üzerinden değerlendirdi.

Merkez Banaksı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında yükseldi.

"Konut fiyatları enflasyon oranının biraz üzerinde arttı"

Akdoğan bu verileri değerlendirirken konut fiyatlarını enflasyon oranı biraz attığı şeklinde yorumlayarak şöyle konuştu:

Gayrimenkul fiyatları son bir yılı enflasyonun biraz üzerinde kapatmış. Reel anlamda da yüzde 1,4 lük artış göstermiş. Fiyatlar eskisi kadar tabiri caizse çılgınca artmıyor. Gayrimenkul fiyatları, konut fiyatları son bir iki yıl içerisinde çok ciddi artışlar gösterdi. Ana nispeten son bir yıldır konut fiyatlarının artışında ciddi bir yavaşlama var. O da konut fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ulaşılabilir fiyatlı konut bulmak nerede ise imkansız. Konu finansman desteği de sağlanmıyor. Daha önce kamu bankaları bu konuda öncülük ederdi.

"Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre arttı"

Konut satışlarını ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yorumlayan Akdoğan, bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Bu veriler artış gibi görüyse de bizi aldatabilir. Hatırlarsanız geçen yılın bu zamanlar bir deprem yaşandık ve konut satışları yavaşlayarak 80 bin oldu. Onunla mukayese ettiğimizde yüzde 17'lik bir artış var ama eğer deprem olmasaydı belki de o ay konut satışını 100 bin ile kapatabilirdik.

"İpotekli satışlar yükseldi ama geçmişe göre yine de düşük"

İpotekli satışlara baktığımızda yüzde 9 ile bir iyileşme var ancak yüzde 6-7'ye göre bir iyileşme. Ancak daha önce krediye ulaşım daha fazla idi ve ipotekli satışlarının payı yüzde 25-30'lar düzeyindeydi. Bankaların konut kredisi kullandırma konusunda çok iştahlı olmaması, kredi faizlerinin yüksek olması ve vatandaşa verilen rakamların düşük kalması ipotekli satışları düşürdü diyebiliriz.

"Konut kampanyası resmi olarak açıklanmadı"

Akdoğan, Orta Vadeli Program'da bir konut kredisi olduğunu, piyasada da konut kredisine kampanyasından söz edildiğini ancak henüz faaliyete geçmediğini belirterek aslında hem vatandaşların hem de sektörün bu krediye çok ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Yeni avantalı konut kredisine çok ihtiyaç var"

Mevcutta sıkı para politikası uygulandığını ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarının yakından takip edildiğini dile getiren Akdoğan bu konuda da uşu yorumda bulundu:

Para politikalarında bir sıkılaştırma var. Ekonomi tarafında ciddi tedbirler alınıyor. Disiplinli bir ekonomik program uygulanıyor. Hayata gececek mi bilmiyoruz ama OVP'de hayata geçecek. Özellikle alt gelir ve orta gelir gruba ve özelikle ilk kez ev sahibi olacaklar pozitif ayrımcılık yapacak bir bir konut kredi kampanyası henüz açıklanmadı. Piyasanın böyle bir konut kampanyasına çok ihtiyacı var. Konut fiyatları çok arttı. vadandaşın bir konutun parasını peşin olarak ödemesi çok da mümkün değil. Vatandaşlar peşinat anlamında kısmi ödeme yapabiliyordu. piyesede iyi bir konut finansman desteğine ciddi ihtiyaç var.

"Yüzde 56'lara gerileyen bir konut sahiplilik oranı var"