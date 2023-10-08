Mehmet Özhaseki: Kentsel dönüşümle iş yerlerimizi de yeniliyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, kentsel dönüşümle sadece evlerin değil iş yerlerinin de yenilendiğini bildiren bir mesaj yayınladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen iş yerlerine vurgu yaparak, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi hakkında bilgi verdi. Özhaseki, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışmaya ve üretmeye başlandığını bildiren paylaşımında sanayi sitesi çalışanlarına yine çalışma ortamlarında hayırlı işler diledi. "Kentsel dönüşümle sadece evlerimizi değil, iş yerlerimizi de yeniliyoruz." diyen Bakan Özhaseki'nin paylaştığı mesaj şöyle: Aksaray'da kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa ettiğimiz 1.620 dükkanlık Aksaray Yeni Sanayi Sitesi hayırlı olsun. Şehrimizin ekonomisine can katacak Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarımız çalışmaya, üretmeye başladılar. AYRINTILAR GELİYOR