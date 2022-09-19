Murat Kurum: Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısının saat 09.00 itibarıyla 3 milyon 466 bin 250'ye ulaştığını açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesi için başvurular hız kesmeden devam ediyor.

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan projenin adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak açıklandı.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta 250 bin konut yapılacak.

Proje yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Bu kapsamda kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor.

Projeye ilk gün başvuranların sayısı 865 bine ulaşırken, son gelen bilgilere göre başvuru sayısı 3.5 milyona yaklaştı.

Konuya ilişkin açıklama; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

"Başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250"

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."