Sosyal konut projesine sayılı günler kala proje hakkında konuşarak CHP'ye seslenen Murat Kurum, "CHP zihniyeti, gençliğin geleceğine güvenmediği için ev sahibi olabileceğine de inanmıyor" dedi.

Konutlardaki yüksek satış ve kira artışıyla mücadeleler sürüyor.

Yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak sosyal konut projesinde geri sayıma geçildi.

Proje detayları 13 Eylül'de açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurduğu, 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlar için 13 Eylül'e tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak proje detayları, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

CHP'ye seslendi

Son olarak, Bakan Murat Kurum, Aksaray’da gençlerle bir araya geldi.

Burada sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Kurum, CHP'ye seslendi.

Murat Kurum'dan CHP'ye: Bizi izlemeye devam edin VİDEO



"Bu projelerin nasıl yapılabileceğini hayal edemezler"

Bakan Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin yapılmış, yapılacak en büyük sosyal konut projesini yapalım’ diyoruz ancak CHP zihniyeti çıkıp diyor ki, ‘Gençler nasıl ev sahibi olacak?’ Tabii bu zihniyet gençlere, gençliğe ve gençliğin geleceğine güvenmediği için ev sahibi olabileceğine de inanmıyor. Ev sahibi olabilecek bir projeyi de eleştirmeye kalkıyor.

Sayın Özgür Özel, bu projeden gençlerin ev alamayacağından bahsediyor. Onlar tabi genelde çeşme ve musluk açmakla meşgul oldukları için bunları hayal bile edemiyorlar. Bu projelerin nasıl yapılabileceğini hayal edemezler, onların ufakları maalesef yetmez.





"13 Eylül’deki kampanyamızı sabırla bekleyin"

CHP’de zihniyetine de diyoruz ki; bizi izlemeye devam edin. 13 Eylül’deki kampanyamızı sabırla bekleyin.

Sayın Özgür Özel, projede detayları göreceksiniz, gençler nasıl ev sahibi oluyor, olabilirmiş siz de orada öğrenebileceksiniz. Şurada az kaldı, 4 gün daha sabrederseniz tüm detayları Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.” şeklinde konuştu.