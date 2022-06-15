Ocak-mayıs arasında yabancıya satılan konutların yüzde 27'si Antalya'da

TÜİK verilerine göre, yabancılara en çok konut satışında İstanbul'u Antalya takip ediyor. Kentte geçen yılın aynı dönemine oranla konut satışı 4 bin 218 artarak 7 bin 302 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı.

Antalya’da mayıs ayında konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre 4 bin 468 artarak 6 bin 732 oldu. Bu satışların bin 16’sının ipotekli, kalanının ise diğer satışlar olduğu belirtildi. Satışların 2 bin 43’ü ilk el, 4 bin 689’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise Antalya, İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı.

Yabancıya konut satışı 1 yılda bin 544 arttı

Mayıs ayında Antalya’da yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre bin 544 artarak bin 885 oldu.

5 aylık satışların yüzde 27'si Antalya'da

Ocak-Mayıs ayları arasında yabancılara satılan toplam konut sayısının yüzde 27’si Antalya’da gerçekleşti.

Antalya’da geçen senenin aynı dönemine göre yabancılara satılan konut sayısı 4 bin 218 artarak 7 bin 302 oldu.