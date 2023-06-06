Örnek hesaplamalarla haziranda iş yerinin kira zam oranı Enflasyon verisi, aynı zamanda kira zam oranlarının da belirliyor. Ülkemizde faiz kira artışını dizginlemek için konutlarda yüzde 25 artış resmi olarak kullanılmaya devam edilirken iş yerlerinde ise TÜFE'deki 12 aylık değişim baz alınmıyor.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık yüzde 39,59, aylık ise yüzde 0,04 oldu

TÜFE'deki 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Kira artışları da bu skaladaki 12 aylık değişime göre belirleniyor.

Kira artış oranları belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da netleşti.

Yüzde 63,72

Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.

Yani bir iş yerinde kiracı olanlar kira sözleşmelerini eğer bu ay haziran ayında belirleyeceklerse kiraya yüzde 63,72 zam yapacak.

Konutlarda temmuz ayına kadar yüzde 25 olmaya devam

Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor.

Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor.

Esnaflar da bu artış oranının iş yerleri için de kullanılmasını bekliyor.

İş yerleri için örnek kira hesaplaması:

5 bin lira olan kira yüzde 63,72 zamla 3 bin 186 lira zamla artık toplam 8 bin 186 lira ödeyecek.

10 bin lira olan kira yüzde 63,72 zamla 6 bin 372 lira zamla artık 16 bin 372 lira ödeyecek.

15 bin lira olan kira yüzde 63,72 zamla 9 bin 558 lira zamla artık 24 bin 558 lira ödyecek.

20 bin lira olan kira yüzde 63,72 zamla 12 bin 744 lira zamla artık 32 bin 744 lira ödeyecek.