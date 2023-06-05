Enflasyon düşüşe geçti! İşte son 17 aylık veriler... Memur, emekli ve asgari ücrette zam oranını belirleyen en kritik parametrelerden biri olan enflasyon rakamları, mayıs ayında en düşük seviyeye geldi. İşte son 17 aydaki değişim…

ensonhaber.com Temmuz ayı yaklaşırken enflasyon verileri yakın takibe alındı. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olan enflasyon, her ayın ilk haftalarında açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranın etkilediği maaş zamları ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Yıllık enflasyonda düşüş Bugün ise 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi. Bu oranla birlikte yıllık oranda 7 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu. Enflasyonda son 17 ay Son 17 ayda ise hareketliliğin yaşandığı TÜFE oranları şu şekilde: Mayıs 2023 - Tüfe yıllık değişim: 39,59 / aylık değişim: 0.04 Nisan 2023 - Tüfe yıllık değişim: 43.69 / aylık değişim: 2.39 Mart 2023 - Tüfe yıllık değişim: 50.51 / aylık değişim: 2.29 Şubat 2023 - Tüfe yıllık değişim: 55.18 / aylık değişim: 3.15 Ocak 2023 - Tüfe yıllık değişim: 57.68 / aylık değişim: 6.65 Aralık 2022 - Tüfe yıllık değişim: 64.27 / aylık değişim: 1.18 Kasım 2022 - Tüfe yıllık değişim: 84.39 / aylık değişim: 2.88 Ekim 2022 - Tüfe yıllık değişim: 85.51 / aylık değişim: 3.54 Eylül 2022 - Tüfe yıllık değişim: 83.45 / aylık değişim: 3.08 Ağustos 2022 - Tüfe yıllık değişim: 80.21 / aylık değişim: 1.46 Temmuz 2022 - Tüfe yıllık değişim: 79.60 / aylık değişim: 2.37 Haziran 2022 - Tüfe yıllık değişim: 78.62 / aylık değişim: 4.95 Mayıs 2022 - Tüfe yıllık değişim: 73.50 / aylık değişim: 2.98 Nisan 2022 - Tüfe yıllık değişim: 69.97 / aylık değişim: 7.25 Mart 2022 - Tüfe yıllık değişim: 61.14 / aylık değişim: 5.46 Şubat 2022 - Tüfe yıllık değişim: 54.44 / aylık değişim: 4.81 Ocak 2022 - Tüfe yıllık değişim: 48.69 / aylık değişim: 11.10