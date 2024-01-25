Şaşırtan istatistik! Konut satın almada liderlik erkeklerde... İşte yüzdelik dilim Türkiye'de 2023'te toplamda 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Konut satışının detayları incelendiğinde konut sahipliği konusunda erkeklerin sayısı, kadınları geçti.

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Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha fazla konut sahibi oluyor. Bu soru yayınlanan istatistiklerle cevap buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında kadınlar 401 bin 933, erkekler 690 bin 438 konut satın aldı.

Ve kadınlar 81 ilin istatistiklerinde de erkeklerin gerisinde kaldı.

Türkiye'de erkekler kadınlardan daha fazla konut satın aldı

Türkiye genelinde 2023 yılında, kadınlar yüzde 32,8 pay ile 401 bin 933, erkekler yüzde 56,3 pay ile 690 bin 438 konut sahibi oldu.

İstanbul'da toplamda 198 bin 739 konut satılırken 60 bin 177 konutu kadın, 106 bin 594 adedi ise erkerlerin aldığı belli oldu.

Kadınlar en az Ardahan'dan konut aldı

Türkiye'de kadınların en az konut satın aldığı il ise Ardahan oldu. Ardahan'da toplam 426 konut satılırken, bunlardan 98'ini kadınlar, 316'sını ise erkekler satın aldı.

Ortaklaşa konut alanlar yüzde 1,6'de kaldı

Yüzde 1,6 pay ile 19 bin 610 konut, kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.