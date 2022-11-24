Savaş, Muğla'da konut fiyatlarındaki dengeyi değiştirdi

Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Marmaris ilçesine akın etmesiyle birlikte bölgedeki ev sahiplerinin kiralamada yabancıları tercih etmesi, şehir dışından gelen memurları mağdur etti.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 10'uncu aya yaklaşıldı.

Her iki ülke de ağır kayıplar verirken savaş karşıtı vatandaşlar sınır kapılarına akın etti.

Türkiye de Rus ve Ukraynalı vatandaşlardan yoğun ilgi gören ülkeler arasında yer aldı.

Emlak sektöründe dengeler değişti

Özellikle tatil beldelerini tercih eden turistler, burada yeni bir hayat kurmak için işe koyuldu.

İHA'nın aktarımına göre; yoğun ilgi gören kentlerin başında yer alan illerden biri de Muğla oldu.

Rus ve Ukrayna vatandaşlarının bölgeye akın etmesiyle emlak sektöründe dengeler değişti. Yerli halk ve emlakçılar da bu duruma tepki göstermeye başladı.

Konut fiyatları üç katına çıktı

Özellikle Marmaris ilçesinde, hem konut fiyatları hem de kiralar son bir yılda yaklaşık üç katına çıktı.

Yeni tayini çıkan memurlar ya da başka şehirlerden turizm sektöründe çalışmak için Marmaris’e gelenler, bütçelerine uygun ev bulamamaktan yakınıyor.

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"Talep doğrultusunda ciddi anlamda bir rant oluştu"

Emlak sektörü temsilcisi Çetin Aksu, Marmaris’teki konut fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Marmaris'e yakın olan bölgeler, sahil bölgeleri özellikle bu pandemi döneminden sonra ciddi anlamda bir yerli göç aldı. Bununla beraber tabii yurt dışından da gelen misafirlerimiz oldu. Bu genel olarak gayrimenkul satışı kiralamaları aynı zamanda kırsal kesimde tarla, arsa gibi yatırımlarla büyüdü. Bu talep doğrultusunda ciddi anlamda bir rant oluştu. Bu rant ile beraber fiyatlar arttı. Bunun akabindeki süreç içerisinde zaten Marmaris, bölge olarak böyle dar bir alana sıkışmış vaziyette.

İmardan kaynaklı zaten bir gelişme durumu söz konusu değil. Eski binalar yeniden yıkılıyor veya revize edilerek tekrar satışa sunuluyor veya kiraya veriliyor. Yani bu büyüyemediğimizden dolayı da toprak metrekare fiyatlarında da ciddi artışlara sebep oluyor. Bunun neticesinde yatırım amaçlı Marmaris'e gelen birçok yatırımcı grup veya yerleşim amaçlı gelen aileler yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Bunun sonucunda Marmaris'te dediğim gibi fiyatlar sürekli artış gösteriyor." şeklinde konuştu.

"5 bin liraya verdikleri evlerini 10 binlere, 15 binlere kadar çıkarttılar"

Gayrimenkul Uzmanı Aksu, pandemi döneminde artan yerli göçe ek olarak Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların da bu bölgelere geldiğini belirterek, "Bir de bu son dönemde enflasyonların artmasıyla inşaat maliyetlerinin, genel anlamda tüketim malzemelerinin fiyatlarının artmasıyla beraber savaş dönemine denk gelmesi, Ukrayna ve Rus ailelerin özellikle yine bizim Türkiye'mizin sahil bölgelerini tercih etmesinden kaynaklı bir talep oluştu. Bu taleple beraber satışlardan ziyade kiralamalar da ciddi anlamda sorun teşkil etmeye başladı. Şimdi yatırımcı aileler ister istemez aldıkları yüksek rakamlı evlerini kiraya verirken bunun yatırım değerini düşünerek, bunun hesaplamasını yaparak geri dönüşümüyle beraber 5 bin liraya verdikleri evlerini 10 binlere, 15 binlere kadar çıkarttılar. Şimdi gelen taleplerde de eşyalı konuda ciddi anlamda bir ihtiyaç olduğu için rakamlar ister istemez yine yükselmeye başladı." dedi.

"Bunlara bizler ev bulmakta zorlanıyoruz"

Ev kiralarının yükselmesinin yanında farklı sorunlarında geleceğini aktaran Aksu, "Birçok konut sahibi aile evlerini boş olarak kiraya verdikleri dönemden sonra yeni kiralamalarda evlerindeki o boşluğu mobilyalarla doldurarak eşyalı vaziyette kiraya vermeyi daha fazla tercih ettiler. Bununla beraber de bizim kendi halkımız, kendi vatandaşımız Marmaris dışından özellikle memur olarak tayin de çıkıp da yerleşmeye gelen birçok aile mağdur olmaya başladı. Bunlara bizler ev bulmakta zorlanıyoruz. Kiraların yüksek olması, asgari ücret boyunda çalışanların mağdur olması hakikaten ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Bir turizm beldesi olan burada kalifiye eleman çalıştırmak değil, bir süre sonra ne memur ne de personel bulma durumu söz konusu olmayabilir. Bir an önce bunlara bir çözüm bulmak zorundayız." diye konuştu.