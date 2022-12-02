Sinop'ta selzedeler için inşa edilen konutlarda sona gelindi

Sel felaketinden önemli ölçüde etkilenen Ayancık ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 80 konut tamamlanma aşamasına geldi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketi yaşandı.

Bölgede maddi ve manevi birçok yara açan sel, ev ve iş yerlerine de zarar verdi.

Bunun üzerine devletin tüm imkanları seferber edildi ve evleri zarar gören vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yeni konutlat inşa edildi.

80 konut tamamlanma aşamasında

İlçe merkezinde inşa edilen 80 konut tamamlanma aşamasına geldi.

Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, felakette 16 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Hasar, sel sularının özellikle Babaçay köyünde çok ciddi mağduriyete neden olduğunu vurguladı.

"Geçen hafta çevre düzenlemesine başlandı"

Hasar şöyle devam etti: "Afet sonrası Cevizli Mahallesi'nde 80 afet konutu projelendirildi. Konutların 32'si 3+1, 48'i ise 2+1 olarak planlandı. Afet konutları yüzde 95'in üzerinde tamamlandı. Vatandaşlarımız konutlara yerleştiği zaman kullanılan malzemenin kalitesini, yapılan işçiliğin ne kadar güzel olduğunu kendileri görecek. Geçen hafta çevre düzenlemesine başlandı, bu çalışmalar devam ediyor. Geçici kabul aşamasına geldik."





"Bir yıl gibi kısa sürede çalışmalar bu seviyeye geldi"

AA'nın aktarımına göre; Hasar, sanayi sitesindeki yeni iş yerlerinin inşa sürecinin de devam ettiğini dile getirerek, "Sanayi sitesinde de fiziki gerçekleşmemiz yüzde 95 seviyesine geldi. Betonlarımız atılıyor. Ufak tefek eksiklikler kaldı. Dört blok ve 56 dükkandan oluşan sanayi sitesi esnafımıza teslim ederek Ayancık'ın gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunmuş olacağız. Bir yıl gibi kısa sürede çalışmalar bu seviyeye geldi. En kısa sürede hizmete alacağız." ifadesini kullandı.