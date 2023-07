Tapu satışlarında harç oranı değişmedi, KDV arttı

İHA

492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan düzenleme konut fiyatının bedeli üzerinden alınan satışlardaki tapu harcını etkilemeyecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şöyle konuştu:

492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı tarifenin 13. maddesi kapsamındaki arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde her bir bağımsız bölüm vesair tesis için alınan 1.167,90 TL’lik harç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde her bir bağımsız bölüm için tahsil edilen 582,90 TL’lik harç ve 5838 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile değişen bent ve A fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde her bir işlem için 582,90 TL’lik harçlarda artış yapılmış olacak.