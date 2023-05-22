TOKİ indim kampanyasından 27 bini aşkın kişi yararlandı TOKİ'den taksitli ev alanlara yönelik sağlanan indirimlerden yararlananların sayısı açıklandı.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken ödeyenler için bir kampana düzenlemişti.

TOKİ'ye olan borcun tamamının ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılmıştı.

Bu kampanyadan yararlananların sayısı toplamda 27 bin 12 kişi oldu.

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular tamamlandı.

Kampanya 24 Nisan-18 Mayıs arasında gerçekleşti

Satışları 2021 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2021 sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarının yararlandığı kampanya 24 Nisan-18 Mayıs'ta yapıldı.

25 bin 356 kişi borcunu tamamen kapattı

Söz konusu kampanyada, 25 bin 356 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

1.656 kişi kısmi ödemeyle indirimden faydalandı

İndirim kampanyasında 1.656 kişi ise kısmi ödeme yaparak yüzde 25 indirimden yararlandı.

Buna göre kampanyadan toplam 27 bin 12 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı.

Katılanların yüzde 81,56'sı kredi değil kendi kaynaklarını kullandı

Kampanyaya katılanların yüzde 81,56'sı borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.

Kamu bankalarınca konut kredisi desteği

İndirim kampanyasında, TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankalarınca konut kredisi kullandırıldı.